Joanna Szczepkowska: Marzy mi się dyskusja homoseksualisty z gejem

Kiedy na stronie facebookowej Nowa Polska, którą założyłam jakiś czas temu, pojawił się temat LGBT jako główny i tożsamy z głównymi grzechami PiS, napisałam tekst, który wzbudził gorącą dyskusję i niemało oburzenia. Pisałam o tym, że podstawą niezgody na rządy PiS jest rozbicie trójpodziału władzy, a my zaczynamy o tym zapominać, skupiając się na sprawach drugorzędnych.

Pisałam, że postronny obserwator, na przykład dziecko, może sądzić, że nasza flaga to obraz tęczy po prostu. Pisząc to, wiedziałam, że choćbym się nie wiem jak zastrzegała, że jestem osobą doświadczoną w walce o prawa mniejszości, powoływała na fakty i dokumenty, dla części czytających będę wrogiem LGBT i nie ma odwołania od tego wyroku. Gdyby został rzeczywiście spisany sądownie, to z pewnością od wrogości do LGBT sędzia przeszedłby do nietolerancji, do sytuacji ludzi homoseksualnych w naszym kraju, do przykładów prześladowań i agresji. I tak z osoby, która zabiera głos w sprawie zaburzonych podstaw państwa, zostałabym okrzyknięta zwolenniczką tępych agresorów.

Prawdę mówiąc, miałabym za swoje. Dlaczego? Bo tekst ten wrzuciłam bez wiedzy o toczących się właśnie napaściach w Białymstoku. Rzeczywiście niefortunnie. W takiej sytuacji trudno wdawać się w szczegółowe dywagacje, czym LGBT jest, a czym nie jest. Trzeba jednoznacznie potępiać z...

