Beatlemania na jednego słuchacza materiały prasowe

Rafał Glapiak

Trudno wyobrazić sobie świat bez Beatlesów, ich muzyki oraz wpływu, jaki wywali na kulturę popularną, jednak twórcom filmu „Yesterday" sztuka ta się udaje. Reżyser Danny Boyle i scenarzysta Richard Curtis kreują rzeczywistość, w której nikt nigdy nie słyszał ani jednej piosenki fantastycznej czwórki z Liverpoolu. Co prawda nie jest to pomysł najświeższy, bo pojawił się już w odcinku brytyjskiego sitcomu „Goodnight Sweetheart" (1993–1999), którego bohater prowadził podwójne życie dzięki umiejętności podróżowania w czasie, to jednocześnie dla wielu widzów zabrzmi to bardziej jak horror niż komedia.