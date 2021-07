Wrócił Tusk, będzie niemądrze

Donald Tusk ogłosił wojnę z jakimkolwiek swobodnym osądem polityki przedstawianym przez jego intelektualnych giermków jako „symetryzm". Postawił na totalną, plemienną łupaninę.

Na czym polega fenomen Tuska? On mówi prawdę" – to twitterowy wpis rysownika i satyryka Jerzego Sawki. Otwiera on zresztą całą sekwencję wpisów mniej znanych postaci. „Prawda zawsze wygrywa z najbardziej wymyślonym kłamstwem. Tego uczę już teraz wnuków. Kłamstwo ma krótkie nogi" – pisze pewna pani. „I do tego jest zwięzły i używa prostych słów, wbrew pozorom to nie jest takie proste" – pisze jakiś pan. „Donald Tusk jest graczem. Właśnie zaczął gambit królewski. Wygra! Dla nas wszystkich" – to inna pani.

„On odpowiada na pytania" – odkrywa jeszcze inna. „Nie tylko. Wie, jak radzić sobie z tępą agresją. Kiedyś podczas protestu kiboli przeciwko niemu wyszedł i zagadał. I zaorał" – ogłasza kolejny pan. To ostatnie jest już kreacją w stylu opowieści o Leninie. Tusk jako premier wysłał na kiboli policję, lecz przenigdy do nich nie wychodził. Ale to dobrze oddaje klimat, jaki właśnie zapanował. Mamy jeźdźca na białym koniu pełną gębą – z własną mitolo...

