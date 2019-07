Za stary na „Grę o tron” Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak

Piotr Małachowski, lekkoatleta, dyskobol, mistrz olimpijski: Książka, która mnie ostatnio zainspirowała, to „Sapiens" Yuvala Noaha Harariego opowiadająca o ludziach i religii, o tym, jak ludzkość funkcjonowała kiedyś, parę tysięcy lat temu, oraz jak to się zmieniło do dzisiaj. Jej swoistą kontynuacją jest kolejna książka Harariego „21 lekcji na XXI wiek", która pokazuje, jakie wyzwania czyhają na ludzkość w obecnym stuleciu. Po jej przeczytaniu niejedna osoba zmieni swój światopogląd.