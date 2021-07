Seriale mi się przejadły

Autorka książek biograficznych i reporterskich Magdalena Grzebałkowska poleca w "Plusie Minusie".

Kiedy dziecko jest na wojnie, to zostaje ona w nim do końca życia i o tym właśnie opowiada moja nowa książka „Wojenka". Pisząc ją, zorientowałam się, że w pewnym momencie ci ludzie mimo wyglądu dziecka musieli dorosnąć w ekstremalnym tempie i warunkach. Podczas czytania różnych materiałów i źródeł ogromne wrażenie zrobiła na mnie publikacja Marii Stiepanowej „Pamięci pamięci". Jest to esej opowiadający o tym, czym jest pamięć w rozumieniu pewnej refleksji. Z kolei podczas pisania tekstu o łagrach natknęłam się na dzieła Anny Applebaum – „Gułag" oraz „Czerwony głód". Teraz czytam świetną książkę, której autorem jest Dariusz Czaja „Gdzieś dalej, gdzie indziej". To świetny zbiór esejów o Włoszech. Fantastycznie się to czyta, czuć klimat. Czytam ją z tym większą przyjemnością, że jadę właśnie do Włoch na urlop. Czeka na mnie też lektura „Greenpoint. Kroniki małej Polski" Ewy Winnickiej. Jakiś czas temu zaczęłam również „Państwo Gucwińscy. Zwierzęta i ich ludzie" Marka Górlikowskiego. Ma...

