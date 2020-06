Parcela parceli nierówna

Kobiety od lat alarmują, że są gorzej traktowane na rynku pracy. Z badań wynika, że zarabiają mniej od mężczyzn zajmujących podobne stanowiska i rzadziej dostają do prowadzenia najbardziej prestiżowe projekty. Często też otrzymują zadania poniżej kwalifikacji i są dokładniej kontrolowane. A gdyby tak odwrócić role? Gra „Panna Monopoly" pokazuje mężczyznom, jak bardzo takie nierówności bolą.

Na pierwszy rzut oka to normalna odsłona klasycznej planszówki. Są fantazyjne pionki, papierowe pieniądze, plansza z obiektami do kupienia. Miejsce miast czy ulic zajęły jednak gadżety wynalezione przez kobiety. Tym samym można zainwestować w pieluchy zapobiegające moczeniu, maszynę do lodów czy nowoczesną bieliznę modelującą. Podobnie jak w oryginale niektóre obiekty tworzą grupy i zebranie ich umożliwia inwestowanie w budynki. Różnica polega na tym, że przykładowo za przejście przez start kobiety otrzymują więcej pieniędzy od mężczyzn. Ta „luka płacowa" nie jest duża, wynosi raptem 20 proc., i nie oznacza automatycznej przegranej każdego samca pochylającego się nad planszą. Nierówność tu i w kilku innych momentach rozgrywki daje się odczuć, choć równoważą ją karty do ciągnięcia. Gra pokazuje tym samym, jak bardzo krzywdzące jest różnicowanie.









Przeciwko pomysłowi zaprotestowały niektóre działaczki kobiece, które argumentowały, że ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Czytaj w e-Prenumeracie E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ