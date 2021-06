Zianon Paźniak: Wpychają Białoruś w paszczę Rosji

Jeżeli Zachód chce pomóc, niech wprowadzi sankcje wobec Putina – wzywa w rozmowie z Rusłanem Szoszynem nestor białoruskiej opozycji demokratycznej Zianon Paźniak.

Plus Minus: Jesienią 2020 roku świat obserwował bezprecedensowe protesty na Białorusi przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich przez Aleksandra Łukaszenkę. Ten jednak nadal rządzi. To była nieudana rewolucja?

Oceniam te protesty bardzo pozytywnie, gdyż było to wielkie wydarzenie w życiu narodu białoruskiego. Gdyby do nich nie doszło, przyszłość Białorusi byłaby mglista. Teraz wiemy, że walka będzie trwała i jest komu walczyć. Protesty skonsolidowały naród.

Wszystko się zaczęło na początku 2020 r., gdy wybuchła epidemia koronawirusa. Wtedy Łukaszenko odmówił pomocy Białorusinom, bo cały świat jest głupi i tylko on jeden mądry. Przekonywał, że epidemia to mistyfikacja i szybko się skończy. Nie jest człowiekiem wykształconym, proponował, by leczyć Covid-19 jazdą traktorem, wódką i łaźnią. To mocno poruszyło ludzi, bo zaraza dotyka każdego człowieka. Wielu straciło rodziców, siostry i braci, a państwo odmawiało pomocy. Prześladowano lekarzy, wyzywano i wsad...

