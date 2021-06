Czy Terlecki to największy kłopot PiS?

Po co Jarosławowi Kaczyńskiemu taki kompan? Prezes ma słabość do profesorów. Ryszard Terlecki miał go na dokładkę pozyskać specyficznym poczuciem humoru (na zdjęciu w Sejmie, kwiecień 2019 r.)

Ryszard Terlecki i Jarosław Kaczyński