Bogusław Chrabota: Ile waży dusza psa?

Ile waży dusza psa? Czy tyle samo co ludzka? Czy aby na pewno mniej? A może więcej? Teologia nie daje na to pytanie satysfakcjonującej odpowiedzi. W świecie biblijnym psy nie mają duszy, podobnie jak swoich odpowiedników w raju. A przecież mogłyby być nimi amorficzne anioły, ni to kobiety, ni mężczyźni, istoty nieokreślone. Ale autorzy Biblii o tym nie pomyśleli.