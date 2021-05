Bogusław Chrabota: Nie zabijać Platformy Obywatelskiej Fotorzepa/Jerzy Dudek

Świat jest niestety okrutny. Jak pamiętamy z westernów, ranne konie się dobija. Podobnie ze starymi psami. By oszczędzić im cierpień, prowadzi się je do uśpienia. To zawsze tragedia dla kochających właścicieli. Największy dramat.