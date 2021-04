Robert Mazurek: Stacja Paleo układa świat Fotorzepa/ Robert Gardziński

Biegactwo – wiadomo – precz, rowering to samo, kolejna gejowska moda, nie damy się nabrać. Ochrona drzew, opieka nad zwierzętami, walka z pandemią – jasna sprawa, na wymysły Sorosa nas nie namówicie. A teraz jeszcze spis powszechny, skaranie boskie! Doprawdy ciężkie jest życie polskiego konserwatysty. Od rana do nocy jest tak zarobiony tymi protestami, że nie wie już, przeciw czemu protestuje i po co.