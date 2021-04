Psy na ratunek ludziom – Pies daje możliwość wyjścia na zewnątrz, nawet przy największych obostrzeniach. Nie ma się więc co dziwić, że stał się chodliwym „towarem” – mówi trenerka holistyczna Dorota Pachała. – Mam klientów, z którymi śmiejemy się, że nie wiadomo, czy to pies ma lęk separacyjny, czy człowiek archiwum prywatne

Aneta Wawrzyńczak

Polacy zakochali się w szczeniakach. W czasach kolejnych lockdownów psy stały się dla wielu osób przepustką do wolności, ucieczką z więzień własnych mieszkań i domów. Dla innych szansą na zarobek. Co jednak oznacza to dla samych zwierząt?