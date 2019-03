Prosto jak Sokół

A jednak debiut. Od pierwszych wersów Sokół nie pozostawia wątpliwości, że to coś więcej niż kolejna płyta w bogatym dorobku. Choć zapowiedzi, że 42-letni weteran polskiego rapu i praprawnuk Stanisława Wyspiańskiego wyda w końcu debiutancki album, można było traktować jak naciągany chwyt marketingowy, bo potężnej dyskografii w ramach różnych kooperacji, jak choćby legendarne ZIP Skład czy WWO, mógłby pozazdrościć mu niejeden muzyczny emeryt.

Jednak przy pierwszej solowej płycie wcześniejsze projekty wydają się ledwo trailerami dzieła o tytule „Wojtek Sokół". Ostatnie zapowiedzi, czyli mocno eksperymentalne płyty z wokalistką i zarazem partnerką Marysią Starostą, można uznać za stopniowanie napięcia przed daniem głównym. A nim hiphopowcy nie będą rozczarowani.

To prosty rap z dobrze przemyślanym przekazem na bardzo mocnych bitach. Ale wreszcie dostajemy wszystko to, co w założycielu wytwórni Prosto najlepsze. Reflektory na gospodarza – albumem rządzi jego silna osobowość i charyzma. A wszystko spina się w całość według klasycznego wzorca solowej płyty rapowej niczym 20 lat temu.

Sokół zaczyna z wysokiego C – otwierająca album „Hybryda" i kolejne „Lepiej jak jest lepiej" to jego najbardziej osobiste utwory. Później dostajemy sample z Andrzeja Zauchy, wokalne wsparcie świetnych wokalistów (Lena Osińska czy Dawid Podsiadło), a nawet gościnne zwrotki Oskara (PRO8L3M) i Taco Hemingwaya – na s...