Mazurek Dąbrowskiego, Wagnera i Liszta

Znacznie wcześniej, nim Mazurek Dąbrowskiego został naszym oficjalnym hymnem, jego melodię wykorzystywali rozmaici kompozytorzy, również tak sławni, jak Richard Wagner czy Ferenc Liszt.

To doprawdy zdumiewające, jak szybko w Europie zrobiła karierę prosta melodia „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech", której autor pozostaje nieznany. A przecież nie była oficjalnie wykonywana, krążyła razem z naszymi rodakami migrującymi do różnych krajów w XIX wieku. Słychać było jednak w tej melodii – bardziej niż w słowach niezrozumiałych dla obcokrajowców – siłę i urok, więc łatwo zapadała w pamięć. Dopiero z czasem tekst Józefa Wybickiego zyskał swą wersję w kilkunastu innych językach.

Mazurek Dąbrowskiego stał się powszechnie znany przede wszystkim wówczas, gdy po upadku powstania listopadowego wyruszył z rodakami na Wielką Emigrację. Dla innych narodów urósł niemal do rangi symbolu polskości. Kiedy więc w 1832 roku niemiecki kompozytor Abert Lortzing skomponował jednoaktówkę „Der Pole und sein Kind" („Polak i jego syn") głównym motywem uwertury uczynił właśnie tę melodię.

Ta opera powstała właśnie na popowstani...