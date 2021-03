Robert Mazurek: A więc wiosna materiały prasowe

Proszę się nie rozglądać nerwowo na boki, nie szukać termometru, nie sprawdzać w kalendarzu. Jeśli nawet wiosny nie ma, to zaraz będzie i trzeba się na nią jakoś przygotować. Uznajmy, iż na razie mamy przedwiośnie, porządki państwo ogarną we własnym zakresie, a ja tu podrzucę kilka pomysłów na niebanalne wina hiszpańskie. Klucz doboru był taki, co by było ożywczo, ciekawie i radośnie, bo czas wokół dość podły. Aha, no i żebyśmy przy tym nie zbankrutowali.