Co nam mówią o Polakach komedie romantyczne

Komedie romantyczne są jak partie polityczne przed kampanią. Mają dobrze rozpoznany profil żelaznych „wyborców", których boją się zniechęcić. Czasem jednak walczą o nowe głosy, więc ryzykują i wysuwają odważne postulaty.

To nieprawda, że wszystkie komedie romantyczne, zwane też rom-komami, są takie same. Fakt, opowiadają zawsze o tym samym – o miłości, tej jednej, jedynej. Amor jednak tkwi w szczegółach i to detal najbardziej zdradza człowieka: żart rzucony mimochodem jest jak celne pytanie zadane w sondażu. Krzywe spojrzenie lub uśmiech, wyciągnięta albo odtrącona ręka, ciepłe czy może cierpkie słowo – to wszystko mówi więcej niż oficjalne deklaracje, podczas wygłaszania których człowiek kontroluje się najbardziej.

Wbrew pozorom z tych popularnych filmów, na przekór ich wygładzonej powierzchni i lekkostrawnej treści, można się dowiedzieć mnóstwa rzeczy. O ich twórcach, ale też o odbiorcach, którzy walą do kin drzwiami i oknami albo film ignorują. Czyli właśnie o elektoracie.

Wiedzą to doskonale producenci, którzy precyzyjnie kalkują każdy element filmu i planują je niczym spin doktorzy partii politycznych. Kino popularne, przeznaczone dla masowego wid...