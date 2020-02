Trump nie wita Pelosi i inne dziwne zjawiska

SOTU z 4 lutego 2020 roku przejdzie do historii dwoma bardzo symbolicznymi obrazami: prezydent Donald Trump wchodzi na podium i nie przyjmuje wyciągniętej ręki witającej go Nancy Pelosi. Po prawie półtoragodzinnym przemówieniu Trump schodzi z podium, a Nancy Pelosi, na oczach wszystkich, drze kopię jego przemówienia. Obie strony konfliktu będą go komentować, wyjaśniać, objaśniać i winić jeden drugiego, ale stało się coś, czego do tej pory nie było. Dwupartyjny system amerykański wydawał się do tej pory całkiem udany. Partie miały w miarę luźne czy też zmienne programy. Płynna była też przynależność partyjna, zależała przede wszystkim od zarejestrowania się do głosowania w prawyborach i od własnej aktywności. Posłowie i senatorowie z obu partii przyjaźnili się, dumni byli ze swych wspólnie wypracowanych inicjatyw. Ponadpartyjność była ceniona, wrogość rzadka i naganna. Przez ostatnie kilka lat to się zmieniało, by właśnie teraz ujawnić się z całą powagą.

Najtęższe umysły wysilają się od jakiegoś czasu, by zrozumieć, opisać i wytłumaczyć dziwne zjawiska zachodzące na świecie. Koronawirus, pożary w Australii, masowe zgony pszczół przy jednoczesnym masowym rozmnażaniu się krewetek, topnienie Antarktydy i niezwykłe opady śniegu w Bagdadzie czy Kairze wzbudzają zdumienie i przestrach. W polityce jest jeszcze dziwniej: brexit, „żółte kamizelki", populizm, polaryzacja społeczeństw, prezydenci czy premierzy tacy jak Gurbanguly Berdimuhamedow, Rodrigo Duterte czy Władimir Putin, że wymienię tylko kilku, wydają się być postaciami raczej z dystopicznych fikcji niż z prawdziwego życia politycznego XXI wieku.

Gdy rozpadał się Związek Sowiecki, jego poddani byli w jeszcze większym szoku niż my dzisiaj. Komuniści przegrupowywali się, usuwając spośród siebie ślepych ideologów i zostawiając obrotnych cwaniaków, Zachód upierał się, że wygrał zimną wojnę i teraz nie należy dobijać pokonanego wroga. I tylko bardzo nieliczni zwrócili uwagę, że najpopularniejszą postacią wśród prostego ludu sowieckiego był Nostradamus i jego zbiór przepowiedni spisanych w XVI w. Przepowiednie Nostradamusa były wówczas prawdziwym samizdatem, ludzie przepisywali go, cytowali, komentowali i uważali, że coś przepowiedzianego nie potrzebuje wyjaśnienia przyczynowo-skutkowego. Obecny chaos światowy i polityczny został również przepowiedziany i dlatego być może nie potrzebuje analiz i wyjaśnień. Otóż w 2006 roku David Letterman, błyskotliwa postać telewizji amerykańskiej, uprzedził, że „wyrzucenie planety Pluto z układu słonecznego" skończy się dla nas wszystkich wielkim nieszczęściem. Q.e.d.