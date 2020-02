Filozof moralista z ciemną przeszłością

Zresztą wnikliwa fotografia polskiego antysemityzmu jest jednym z ciekawszych aspektów książki. Rosiak opisuje najpierw młodość syna z rodziny zasymilowanych polskich Żydów z Poznania, ucieczkę po agresji nazistowskich Niemiec, marksistowskie ukąszenie, karierę w służbach wojskowych, gęstniejącą antysemicką atmosferę lat 50., przesiadkę z „urzędu" na uniwersytet, aż po wydalenie z Uniwersytetu Warszawskiego w 1968 r. na fali kolejnej antysemickiej nagonki. Rosiak bezlitośnie rozprawia się z mitem „żydokomuny", terminem wykorzystanym przez partyjnych ideologów do wyjaśnienia, że za błędy okresu stalinizmu winę ponosi nie partia, lecz oni, obcy, Żydzi. W ten sposób szukano winnego. Jak czytamy, „trójka Różański, Fejgin, Romkowski została skazana na długoletnie więzienie wedle zasady – błyskotliwie, trzeba przyznać – sformułowanej przez Fejgina »parch pro toto« – parch za wszystkich".

Autor jednak nie ocenia, tylko przytacza fakty, pokazuje, jak młody człowiek przechodzi szlak bojowy z ZSRR aż po Wał Pomorski. I jak z armii przechodzi wraz ze swym oddziałem do złowrogiego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – formowanej na wzór NKWD specjalnej formacji mającej zapewnić czystość polityczną w powojennym wojsku. Rosiak opisuje, jak Bauman zostaje zwerbowany do kontrolowanego przez Sowietów kontrwywiadu – Informacji Wojskowej. Kilka razy powtarza, że późniejszy wielki teoretyk płynnej nowoczesności nie kwapił się do wyjaśnienia swej przeszłości w stalinowskich służbach specjalnych.









Ale biograf Baumana rozczaruje też radykałów z prawicy, domorosłych cenzorów spod znaku „dobrej zmiany", którzy najchętniej wciągnęliby myśliciela na indeks ksiąg zakazanych. Dowodzi bowiem, że odznaczenie wojskowe otrzymał za wojnę z Niemcami w 1945 r., nie zaś za rozbijanie antykomunistycznego podziemia, i że nie ma dowodów, by rzeczywiście rozbijał –określ...

