Kardashian bez Westa, czyli amerykańskie rozdarcie Magazyn „Forbes” szacuje wartość wspólnego majątku Kim Kardashian i Kanye Westa na ok. 2 mld dol. Getty images, John Shearer

Celebrycka para show-biznesu się rozpada. Ona, Kim Kardashian, broni sprawy transów i gejów, nie chce wolnego dostępu do broni i kary śmierci. On, Kanye West, raper i absurdalny kandydat na prezydenta, domaga się przywrócenia modlitwy w szkołach. Czy to rozstanie jest symbolem amerykańskiego rozdarcia ideologicznego?