Cieślik & Górski: Umarł dwa razy i zmartwychwstał bez kaca

Szymon i Dżoana, Bernie i rękawice, Jadwiga i zdrowaśka, no i 10 promili bez kaca.

Jak nie morsowanie, to dziwaczne rękawice Berniego. Ludzie naprawdę głupieją z nudów. Ostatnio zaczęli wklejać, gdzie popadnie, zdjęcia Sandersa z zaprzysiężenia nowego prezydenta USA.

Nas zaprzysiężenie Joe Bidena nie poruszyło jakoś szczególnie, ale są w Polsce tacy, którzy przeżywali rozkosz, oglądając to widowisko. Podejrzewamy, że wyobrazili sobie Kaczyńskiego na miejscu Trumpa. To kto będzie Berniem Sandersem? Może Lech Wałęsa by się nadał? On nie tylko rękawice ma obciachowe.

Nowy film Ewy Stankiewicz o Smoleńsku miał być pokazany w TVP, ale go odwołano. Klimat wokół tej sprawy wyraźnie się zmienia. Nawet wraku już nikt się jakoś specjalnie nie domaga. Nie ma go, to nie ma. I słusznie. Na co komu popsuty samolot?

Nie ma też szczepionek. Koncerny nie chcą nam ich przysłać. Skoro ten rząd nie może załatwić tej sprawy, to wyobraźmy sobie, jak bardzo nie załatwiłby jej rząd poprzedni.

Pamiętacie, co usłyszał w filmie Barei klie...

