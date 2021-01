Nasza historia materiały prasowe

Andrzej Brzeziecki

Dziś uznaję tylko Ewangelię Chrystusa, bo On ją głosił dla prostaczków, a nie dla »mądrych«, których On zawsze ganił i biczował, a więc ona nie potrzebuje żadnych pośredników" – kto to napisał? Otóż autorem tych słów jest Feliks Dzierżyński – pisał je do swojej siostry 16 lat przed rewolucją bolszewicką. „Trudno wątpić w szczerość tego wyznania" – uważa prof. Andrzej Friszke w swej najnowszej książce o polskich komunistach i ich stosunku do państwa polskiego. Nie jest to – zaznaczmy od razu – próba wybielania czy gloryfikacji komunizmu. Autor, także swoją biografią, wielokrotnie udowadniał swój negatywny stosunek do ideologii wyrosłej z pism Marksa. A jednak historyk ma prawo i obowiązek zajmować się także zjawiskami, z którymi wcale nie musi się identyfikować.