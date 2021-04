Wielkanoc. W poszukiwaniu nadziei

Święta Wielkiej Nocy i okres przygotowania do nich sprawiają wrażenie doskonałej analogii dzisiejszych czasów. Wpierw czterdziestodniowy okres postu, wstrzemięźliwości i wyrzeczeń, które wieńczy Zmartwychwstanie. Czy nie przypomina to sytuacji pandemicznej? Gdy zamknięci w domach, przymuszeni do ograniczeń kolejnymi lockdownami, czekamy na wyzwolenie z więzień własnych mieszkań, żyjąc nadzieją na wybawienie. Nasze własne zmartwychwstanie do świata żywych.

