Robert Mazurek: Madziarska ofensywa

Sporo ostatnio było (i jeszcze będzie) o Węgrzech, więc obiecałem, że na jakiś czas zrobimy przerwę. Nie przewidziałem jednak, że Lidl upatrzył sobie ten czas na wrzucenie do oferty win węgierskich. Jest ich ponad 70, w cenie od 112 zł za sześcioputniowe Aszu z Royal Tokaji (wolałbym raczej pięć putni za 90 zł) po kilka za 28 zł. Z tej sterty postanowiłem wybrać dla państwa kilka w rozsądnych cenach. Może i cudów nie będzie, ale coś znajdziemy.

Zacznijmy od bieli. Peter's Balaton Irsai Oliver 2019 ma na etykiecie rybę i to aromatyczne, proste wino będzie do niej pasować. Może nie do tłustego filetu w panierce, ale pieczony pstrąg w rozmarynie? Egri csillag to biała odpowiedź na bikavery, a Tibor Gal junior to jeden z najlepszych producentów w regionie, więc jego kwiatowo-brzoskwiniowy kupaż powinien spodobać się nie tylko paniom. W ofercie jest kilka węgierskich chardonnay, które zamęczono beczką, więc chętnie je omijam, może z jednym wyjątkiem – najtańszy z nich Ikon Balaton Chardonnay 2019 (30 zł) nie udaje, że nie jest czymś więcej niż miłym, cytrusowym codziennym winem.









Czas na wina czerwone, bo różowe litościwie pominiemy. Kilka czerwonych zamordowano beczką, jak choćby Pal Meszaros Cabernet Franc Reserve Hidaspetre 2018 (50 zł), który znajdzie uznanie u amatorów konfitur, czekolady i mocnego alkoholu. Podobne nieszczęście przytrafiło się kekfrankosowi od Taklera (50 zł). Sauska miała nie...

