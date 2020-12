Tomasz Terlikowski: Odwrócona logika świata, czyli o Matce Boskiej z błyskawicą

Matka Boża nie jest poddaną patriarchatu ani zwolenniczką zakładania maseczek z piorunami. Aby zrozumieć Ją, ale też i św. Józefa, trzeba zostawić logikę świata.

Piszę to oczywiście w kontekście życzeń w „Wysokich Obcasach" (Matka Boża z czarną parasolką i w maseczce z piorunem życząca kobietom „wolności"). Miały one wywołać skandal – co do tego nie ma w zasadzie wątpliwości. Katolicy mieli się oburzyć, miała się zrobić zadyma, a o grafice miało być głośno. Tak się stało. Głos w tej sprawie zabrali oburzeni i rozżaleni (co całkowicie zrozumiałe) katolicy, ale też feministki zaskoczone użyciem akurat tej postaci do promowania swych haseł, które oznajmiły, że Maryja była zniewolona patriarchatem, a zatem nie nadaje się do promowania „praw kobiet". Ta dyskusja, choć zapewne nieświadomie, stała się więc podstawą naprawdę ciekawej i istotnej debaty teologiczno-antropologicznej.

Zacznijmy od uwag na temat rzekomego poddania patriarchatowi, jakie miało charakteryzować Matkę Bożą. W tamtym czasie wszyscy w Izraelu (ale i w zasadzie w całym ówczesnym cywilizowanym świecie) żyli w kulturz...

