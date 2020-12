Jaki jest sens samotnych świąt?

Spędzanie Wigilii w rodzinnym gronie to coś więcej niż tradycja. To też budowanie, a czasami wręcz odbudowywanie więzi. Dla wielu Polaków to jeden z dwóch momentów w roku, w trakcie których spotykają się wszyscy razem. Często, choć związani rodzinnymi więzami, nie podtrzymujemy tych relacji. Zaniedbujemy je. W tym roku niektórzy z nas takiej okazji mieć nie będą. A niektórzy nawet nie spotkają bliskich, z którymi przyszło im spędzać ostatnie święta Bożego Narodzenia. Nie tylko z powodu pandemii, ale też śmiertelnego żniwa zbieranego przez pandemię.

Czy więc te z natury radosne święta, spędzane w samotności lub w ograniczonym gronie, tracą swoją magię, swój sens? O tym w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus” rozmawiali Jan Maciejewski i Michał Szułdrzyński.