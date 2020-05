Genowefa Grabowska: Cała Polska widzi przepychanki w SN

Plus Minus: W jaki sposób zostaje się politykiem, pracując całe życie na uczelniach?

Do polityki weszłam przez przypadek. Moje życie zawodowe to praca na wydziałach prawa trzech uniwersytetów: we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Wykłady, studenci, kolejne stopnie naukowe... W latach 90. kierowałam przez dwie kadencje Wydziałem Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podnosiliśmy w Polsce tzw. wskaźnik scholaryzacji, pojawiły się studia komercyjne, wydziały prawa zaczęły gromadzić tysiące studentów, w wykładach uczestniczyły setki osób. I w takim momencie wydział stracił budynek, który w przeszłości należał do parafii ewangelicko- -augsburskiej. Zostaliśmy bez stałej siedziby i trzeba było pomyśleć o budowie nowego wydziału. Musieliśmy ogarnąć formalności, zadbać o wkład własny, zyskać wsparcie i pomoc finansową decydentów. To nie było łatwe zadanie dla prawników, ale w końcu się udało! Budynek był w budowie, gdy w 2001 roku zapytano mnie, czy nie wystartowałabym do Senatu. Pomyślałam, że spróbuję, jak to jest być politykiem, zobaczę kuchnię legislacyjną, i zdobyłam mandat senatorski.

Była pani senatorem z rekomendacji koalicji SLD-UP. Jak pani postrzegała perturbacje rządzącego wówczas Sojuszu?

To oczywiste, że każda partia rządząca chce być skuteczna i mieć jak największe społeczne poparcie. Działa tak, aby jak najdłużej sprawować władzę i sprawować ją w możliwie komfortowych warunkach. Nie zawsze to się udaje. W roku 2001 koalicja SLD-UP zaczynała z bezpiecznym poparciem w Sejmie i 75 mandatami w Senacie, ale proza życia sprawiła, że wkrótce pojawiły się problemy. Trudne i absorbujące negocjacje akcesyjne, konieczne zmiany w prawie niosące ograniczenia dla obywateli często uzasadniane: „bo tego wymaga Unia!". Czy ktoś dzisiaj pamięta np. gorące spory wokół kas fiskalnych wprowadzanych do taksówek? Ówczesna opozycja, chociaż nie deklarowała się jako totalna, też dybała na potknięcia rządzących, wszak to jej „wilcze prawo". Gdy Sojusz zmagał się z różnymi aferami (np. Rywina, starachowicka), przedstawiciele opozycji brylowali w ważnych komisjach śledczych... i robili politykę. Zresztą w świetle późniejszych doświadczeń tamte afery wydają się niemal dziecinne. Ale wówczas ich wydźwięk był zabójczy dla rządzących. Z perspektywy lat odnoszę wrażenie, że nasza klasa polityczna podąża w złym kierunku, nie trzyma standardów, nie stara się społeczeństwu pokazać, że można się spierać na argumenty, ale przy tym szanować swego politycznego rywala, a przede wszystkim – instytucje. Jeżeli ktoś np. obśmiewa prezes Trybunału Konstytucyjnego z powodu jednej żartobliwej wypowiedzi polityka, jeżeli pojawiają się na ten temat tandetne dowcipy, to przecież one nie tylko godzą w tę osobę, ale też chwieją prestiżem całej instytucji.

Chodzi pani o wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że Julia Przyłębska jest jego odkryciem towarzyskim?

Tak. A przecież obecna prezes Trybunału Konstytucyjnego za kilka lat zakończy kadencję, ale jej następcę będzie można tak samo potraktować, bo ścieżka już została przetarta. I to jeszcze z powołaniem się na wolność słowa, swobodę wypowiedzi. Tak łatwo niszczymy szacunek dla konstytucyjnych instytucji, a przecież one są symbolem naszego państwa. Niestety, w polskiej polityce nie bierze się jeńców, to polityka wyłącznie dla gruboskórnych, dlatego nigdy nie chciałam do niej tak naprawdę wchodzić.

A jednak uczestniczyła pani w rozgrywce przeciwko premierowi Leszkowi Millerowi, bo przeszła pani do nowej partii utworzonej przez Marka Borowskiego, która powstała w wyniku rozłamu w SLD, co walnie przyczyniło się do upadku rządu Millera. Dlaczego wzięła pani w tym udział?

Nie przeszłam, bo nie byłam członkiem SLD i nie wstąpiłam do SDPL. Ale był to burzliwy okres, nam w Senacie wydawało się, że pojawia się nowa, bardziej racjonalna propozycja, która może uratuje zdroworozsądkowy oraz socjalny element programu lewicy. To było dość naiwne myślenie. Dziś już wiem, że takie twory są jednosezonowe. I tak odnieśliśmy duży sukces, wprowadzając do Parlamentu Europejskiego trzy osoby z tego ugrupowania. Potem był już tylko zjazd.