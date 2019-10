Skazane na przegraną materiały prasowe

Portret kobiety w ogniu" to wycyzelowana artystycznie, przepiękna wizualnie kostiumowa opowieść o dwóch dziewczynach żyjących w społeczeństwie niegotowym na to, by zaakceptować wolny wybór kobiet. Rzecz dzieje się w Bretanii, w drugiej połowie XVIII wieku.