Buras martwi się o Europę

Jáchym Topol pisanie ma we krwi. Wśród jego przodków są redaktorzy, tłumacze, pisarze. Ojciec, Josef Topol, był jednym z ważniejszych powojennych dramaturgów czeskich, dziś wymienianym w jednym rzędzie z Václavem Havlem. Nad Jáchymem zatem od początku wisiała klątwa talentu, którą ten stara się wykorzystywać.

Po ośmiu latach wrócił z „Wrażliwym człowiekiem". Bohaterami są Buras i Soňa wraz z dwoma synami, którzy jednak nie tworzą typowej czeskiej rodziny. Są wędrownymi aktorami, podróżują po Europie. On jest miłośnikiem Szekspira i złodziejem, ona jednooką tłumaczką, która nie rozstaje się z butelką wina. Jeden z chłopców od urodzenia nie wydał z siebie dźwięku, a dla drugiego czas zatrzymał się w czasach niemowlęcych. Ale to nie bohaterowie są w tej opowieści najważniejsi. Wszyscy stanowią jedynie tło do obserwowania świata, w którym nie ma już miejsca dla artystycznych koczowników. To świat zapchlonej prowincji, społeczeństwa starych, podejrzliwych ludzi i rozwiązłej młodzieży.









„Wrażliwy człowiek" miejscami zamienia się w absurdalny teatrzyk. Narracja naśladuje didaskalia, a rozmowy bohaterów kreują ten świat. Sceną jest Europa pełna obaw o swoją przyszłość, ale też nieustannych pytań o przeszłość. Z jednej strony pojawiają się więc ...

