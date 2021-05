Rafał Trzaskowski: Borys Budka przewodniczącym PO. Liderów jest kilku

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowskim w najnowszym sondażu jest najczęściej wymieniany jako osoba, która powinna kierować Platformą Obywatelską. W badaniu wyprzedza obecnego szefa PO Borysa Budkę.

- Dziś Polki i Polacy wysyłają do mnie klarowny sygnał, że powinienem brać na siebie dodatkową odpowiedzialność. Więc ją biorę i to motywuje do roboty. Najważniejsze to sformułować alternatywny, pozytywny plan dla Polski. Inny niż ma PiS. Oparty na wzajemnym szacunku, szacunku dla pracy, szacunku do nauki, szacunku do naszych partnerów i sąsiadów - skomentował w rozmowie z Interią Trzaskowski.



Zdaniem prezydenta Warszawy PO musi pozyskiwać nowych ludzi do współpracy. - Ten projekt musi wyglądać inaczej. Musi się przestać zajmować sprawami wewnętrznymi, a skupić na ciężkiej pracy i budowaniu oferty dla wyborców. Platforma musi się rozszerzyć, szukać nowych ludzi i idei, współpracować z koalicjantami i znacznie bardziej wykorzystać ogromny potencjał samorządowców - ocenił.



- Trzeba powiedzieć, że Borys Budka musiał zarządzać partią w ekstremalnie trudnej sytuacji. W Platformie jest w dodatku wiele zdań, a moje koleżanki i koledzy dość często z upodobaniem manifestują je publicznie. To przyczyna kłopotów. Martwi mnie to - kontynuował.



Trzaskowski wypowiedział się również na temat relacji z Szymonem Hołownią. Jego zdaniem lider Polski 2050 "politycznie szybko dojrzewa". - Na pewno bez niego w przyszłości nie będzie można tworzyć rządu - powiedział.