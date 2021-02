Małgorzata Kidawa-Błońska: Jarosław Gowin na czele rządu PO? Wszystko możliwe

Kidawa-Błońska mówiła również o postawieniu potencjalnych koalicjantów przed faktem dokonanym. - Rozmowy trwają. My mówimy to czego oczekują Polacy i do czego my jesteśmy przekonani. To zaproszenie dla wszystkich ludzi, dla których wartości demokratyczne mają znaczenie. Nikt nikogo nie będzie brał w jasyr tu każdy sam musi podjąć decyzję. Wiemy, zresztą wiedza też panowie Hołownia, Czarzasty i Kosiniak-Kamysz, że tylko razem możemy zmieniać Polskę. Jeżeli ciągle będziemy dyskutować kto kogo bardziej lubi nie posuniemy się do przodu - powiedziała.