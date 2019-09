Kidawa-Błońska o sprawie Banasia: Jeden z największych skandali ostatnich lat

W poniedziałkowej rozmowie z TVP Info Banaś poinformował, że we wtorek wystąpi do marszałek Sejmu o bezpłatny urlop, do czasu dogłębnego wyjaśnienia sprawy przez CBA.

- To jest przejęcie NIK-u. To jest jeden z największych skandali ostatnich lat, bo osoba, która powinna pełnić funkcję kontroli nad instytucjami państwa, nie ma czystego konta. Wiadomo było, że to konto nie jest czyste. Było prowadzone śledztwo w tej sprawie - komentowała w środę w TVN24 Małgorzata Kidawa-Błońska. - Jak to jest możliwe, że premier rekomenduje taką osobę, PiS rekomenduje, wiedząc, że jest prowadzone śledztwo, i to przez ich służby? - pytała kandydatka Platformy Obywatelskiej na premiera.

Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera, komentując na Twitterze ujawnioną sprawę kontaktów Banasia i zaniedbania ze strony służb, które przez kilka ostatnich lat nie wszczęły w tej sprawie alarmu, Suski napisał: „nie mam pełnego zaufania do służb. Ani wtedy, ani dzisiaj. Dlatego, że tam jest jeszcze mnóstwo ludzi z poprzedniej ekipy”. - Jak one funkcjonują, skoro premier i ministrowie nie mają zaufania do służb, które na dodatek sami powołali? - zauważyła Kidawa-Błońska.

- To jest jakiś absurd. To jest jakaś paranoja. Premier nie ma zaufania do służb, które powołał i z którymi współpracuje. To znaczy, że oni ze sobą toczą jakąś wojnę, że służby mają wiedzę przeciwko innym politykom PiS, że ci pozwalają na takie działania - stwierdziła wicemarszałek Sejmu.