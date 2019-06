Bartosz Arłukowicz: Trzeba walczyć z PiS. Tylko z PSL mamy szansę

- Biedroń miał wiele możliwości przyłączenia się. Każdy kto startuje obok dużego bloku demokratycznego tak na prawdę służy Kaczyńskiemu - ocenił Bartosz Arłukowicz.

Nazwisko Bartosza Arłukowicza pojawia się przy okazji rozmów o potencjalnych kandydatów PO-KO w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

- Za wcześnie, by mówić o moim starcie w wyborach prezydenckich. Jestem maksymalnie skupiony na kampanii wyborczej do parlamentu - powiedział eurodeputowany z listy Koalicji Europejskiej.

Arłukowicz mówił również, że w wyborach do parlamentu opozycja powinna pójść razem. - Mam wrażenie, że tylko razem mamy szansę. Gdyby PSL poszło samo do wyborów, to nie otrzymałoby mandatu. Z nami te mandaty ma. Tu nie ma miejsca na walki w opozycji. Trzeba walczyć z PiS - ocenił.

Poliytyk pytany był także, czy Donald Tusk przed wyborami bardziej zmobilizował wyborców KE czy PiS. - Donald Tusk jest politykiem niezwykle szanowanym przez Polaków, widać to na ulicach, kiedy przyjeżdża. Słucham każdego jego słowa. To mój były szef i wspominam współpracę z nim bardzo dobrze. Rzeczy, które mówi są po prostu mądre. Zawsze oczekuję Tuska w polskiej polityce - odpowiedział.