Krzysztof Brejza: Bochenek z MŚ do PGNiG. To patologia

28 lutego Rafał Bochenek przestał pełnić funkcję Pełnomocnika Ministra do spraw Organizacji COP24. Następnego dnia został dyrektorem w PGNiG. - Przecież to jest patologia - uważa Krzysztof Brejza.

Rzecznik rządu Beaty Szydło Rafał Bochenek został dyrektorem ds. marketingu w PGNiG SA, spółce Skarbu Państwa. Na tym stanowisku może liczyć na wynagrodzenie rzędu 20-30 tys. zł miesięcznie.

Może tyle zarabiać mimo uchwały PiS, że radny, którego dochody przekraczają 15 tys. zł, nie może pełnić mandatu. Nie należy bowiem do Prawa i Sprawiedliwości.

- Formalnie nie jestem członkiem PiS, choć identyfikuję się z partią i jestem dumny z pełnienia funkcji rzecznika rządu - stwierdził Bochenek.

Poseł PO Krzysztof Brejza zwraca uwagę na to, że Bochenek został zatrudniony w PGNiG trzy dni po jego piśmie. 23 lutego Brejza zwrócił się z pytaniem do ministra Henryka Kowalczyka z pytaniami o pełnioną przez Bochenka funkcją pełnomocnika ministra do spraw organizacji COP24.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem w Ministerstwie Środowiska Sławomir Gurtowski poinformował, że Bochenek przestał pełnić funkcję pełnomocnika 28 lutego.

- Trzy dni po wpływie mojego pisma, kiedy zwracam uwagę, że Rafał Bochenek pełni funkcję, na której de facto już nic nie robi, on jest odwoływany i ekspresowo trafia do spółki Skarbu Państwa. Przecież to jest patologia - powiedział w rozmowie z TVN24 poseł PO.