Zidane już dzwonił do Dominika Szoboszlaia

20-letni pomocnik z Szekesfehervar to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich tygodni. Dziennik „Tuttosport" umieścił go na liście nominowanych do nagrody Golden Boy przyznawanej najlepszym piłkarzom w Europie poniżej 21. roku życia (zajął ósme miejsce). Lothar Matthaeus przekonywał, że jest klejnotem, który przydałby się Bayernowi, Zinedine Zidane zatelefonował do niego, by namówić do gry w Realu, a trener Red Bull Salzburg Jesse Marsch przyznał, że zdziwi się, jeśli jego młody gwiazdor dokończy sezon w Austrii.