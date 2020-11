Miła rozmowa z Hansim

Do Polski nie dotarli Bartłomiej Drągowski i Damian Kądzior. Pierwszy razem z całą drużyną Fiorentiny został wysłany na dziesięciodniową kwarantannę, drugi ustalił z selekcjonerem, że pozostanie w Eibar, by nadrobić zaległości treningowe. U Michała Karbownika wykryto koronawirusa, więc Jerzy Brzęczek powołał awaryjnie Przemysława Płachetę.

22-letni skrzydłowy był jednym z odkryć Ekstraklasy i zamienił Śląsk na Norwich. W zespole Championship (druga liga angielska) wywalczył miejsce w podstawowym składzie, a teraz będzie miał szansę zadebiutować w dorosłej reprezentacji. Po spotkaniu z Ukrainą – razem z Robertem Gumnym i Jakubem Kamińskim – miał dołączyć do kadry młodzieżowej przygotowującej się w Opalenicy pod okiem nowego trenera Macieja Stolarczyka do ostatniego meczu eliminacji Euro 2021 z Łotwą (17 listopada w Łodzi).

W ubiegłym miesiącu taki los spotkał Macieja Rybusa, który całe zgrupowanie spędził w hotelu. Z koronawirusem, ale w Neapolu, zmagał się również Piotr Zieliński. Obaj wracają do kadry z nadzieją na to, że limit pecha już wyczerpali.

To, że Ukraińcy są przeciwnikiem groźnym, pokazały już eliminacje mistrzostw Europy. W wymagającej grupie z Portugalią i Serbią nie doznali ani jednej porażki i awansowali z pierwszego miejsca. To silniejszy zespół niż ten, z którym mierzyliśmy się na Euro 2016. W Marsylii wygraliśmy 1:0 po ładnej bramce Jakuba Błaszczykowskiego. Turniej we Francji był dla nas piękną bajką, a dla Ukrainy, która nie wyszła z grupy, złym snem i impulsem do zmian.