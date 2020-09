Lewandowski gra o brakujące trofeum

Na Puskas Arenę będzie mogło wejść maksymalnie 20 tys. widzów (30 proc. pojemności stadionu). Wątpliwe jednak, by wszystkie dostępne miejsca się zapełniły.

Mecz o Superpuchar miał być pierwszym krokiem do powrotu publiczności na trybuny w europejskich rozgrywkach, ale koronawirus nie odpuszcza, a Węgrzy 1 września zamknęli granice. Dla kibiców z Niemiec i Hiszpanii, którzy kupili bilety, zrobiono wyjątek, pod warunkiem że przejdą testy na Covid-19.

Bayern postanowił nawet sfinansować badania swoim sympatykom, ale nie wszyscy zdecydowali się na podróż do Budapesztu, obawiając się o swoje zdrowie. Liczba zakażonych na Węgrzech ostatnio mocno wzrosła.

Przy wsparciu publiczności czy bez bawarski walec rozjeżdża kolejnych rywali. Schalke 04 Gelsenkirchen rozbił aż 8:0. Z Sevillą tak łatwo mu nie pójdzie, ale i tak będzie faworytem. – Bayern to znakomita drużyna, w tym momencie najlepsza na świecie. Mamy dla niej podziw i szacunek, ale my również jesteśmy ambitni i nie położymy się na boisku – zapowiada trener Julen Lopetegui.

Bayern też zwyciężył tylko raz – w 2013 roku (z Chelsea). Superpuchar nie jest trofeum szczególnie pożądanym przez zawodników, ale Robert Lewandowski nie ma go jeszcze w swojej bogatej kolekcji, więc motywacji w czwartek na pewno mu nie zabraknie.

Polski as doznał urazu w meczu z Schalke, ale we wtorek wznowił treningi i wygląda na to, że w Budapeszcie zagra od pierwszej minuty.