Liga Mistrzów: Paryż jak zwykle pełen nadziei

Zwycięstwo w Champions League to też niespełnione marzenie Roberta Lewandowskiego. Najbliżej był w Borussii Dortmund, ale wtedy na drodze stanął w finale Bayern (2013 r.). Gdy przeszedł do Monachium – właśnie z myślą o podboju Europy – barierą nie do przeskoczenia okazał się półfinał. Kolejną próbę zaczyna od domowego meczu z Crveną Zvezdą Belgrad. To dobra okazja, by poprawić swój strzelecki dorobek i postraszyć następnych rywali.