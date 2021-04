Ekstraklasa. Macieja Skorżę czeka dużo pracy

I wtedy zaczął się dreszczowiec: w ostatniej minucie sędzia przyznał Piastowi rzut karny. Tydzień temu karnego nie wykorzystał Michał Żyro, ale był to mecz wygrany (2:0 z Górnikiem). Żyro jako wykonawca odpadał, Jakuba Świerczoka już na boisku nie było. Do piłki podszedł więc Tomasz Jodłowiec i strzelił prosto w bramkarza. Chwilę później sędzia podyktował jedenastkę dla gospodarzy, którą wykorzystał Flavio Paixao i Piast stracił zwycięstwo.

Zmiana trenera w Lechu nic nie dała. Raków nie miał problemów z odniesieniem zwycięstwa, a Maciej Skorża już wie, ile pracy go czeka. Także zmiana w Mielcu niczego nie zmieniła. Prezes Stali piastuje swój urząd od grudnia i chyba jeszcze nie rozumie futbolu, skoro zwolnił Leszka Ojrzyńskiego po 14 meczach. Ale prezes był kiedyś asystentem senatora Grzegorza Laty, który z kolei był kolegą Włodzimierza Gąsiora. To miłe, że Stal postanowiła zwrócić się o pomoc do mielczanina. Tyle że Gąsior od dziesięciu lat nie pracuje w ekstraklasie, a wcześniej nie słynął z osiągnięć trenerskich.