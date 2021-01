Nowy selekcjoner: Poczekamy i zobaczymy

Informację o tym, że 50-letni Sousa prowadzi negocjacje z PZPN, jako pierwszy podał już w środowe popołudnie włoski dziennikarz Sky Sports Gianluca Di Marzio. Kiedy agent Portugalczyka Hugo Cajuda zamieścił na Instagramie zdjęcie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, stało się jasne, że wizyta w Polsce nie jest przypadkowa. Fotografia najpierw szybko zniknęła, potem wróciła z dopiskiem, że została zrobiona rok temu, ale nikt w to nie uwierzył. Kilka godzin później Zbigniew Boniek krążącą w mediach plotkę potwierdził .

Sousa był jednym z przedstawicieli portugalskiego złotego pokolenia, które w 1989 roku sięgnęło po mistrzostwo świata do lat 20 (należeli do niego m.in. Fernando Couto i Joao Pinto), a przez kolejną dekadę stanowiło o sile dorosłej reprezentacji. Sousa pojechał na trzy duże turnieje – Euro 1996 i 2000 (przywiózł brąz) oraz mundial 2002, po którym nękany kontuzjami zakończył karierę.

Od 2008 roku prowadził aż dziewięć klubów w siedmiu krajach, w żadnym nie wytrzymał dłużej niż dwa lata. Ani w drugiej lidze angielskiej (Queens Park Rangers, Swansea, Leicester), ani we Włoszech (Fiorentina), ani ostatnio we Francji, gdzie w sierpniu został zwolniony z Bordeaux. Trofea zdobywał tylko w słabszych ligach: w Izraelu i Szwajcarii (mistrzostwo z Maccabi Tel Awiw i FC Basel) oraz na Węgrzech (z Videotonem krajowe puchary i awans do fazy grupowej Ligi Europy). Pracował także krótko w Chinach (Tianjin Quanjian).