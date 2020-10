Liga Mistrzów: Barcelona wygrała w Turynie

Wojciech Szczęsny miał sporo pracy, robił co mógł, ale przy obu bramkach był bezradny. Po strzale Ousmane'a Dembele zza pola karnego piłka odbiła się od nogi jednego z obrońców i wpadła pod poprzeczkę. Dembele okazał się niespodziewanym bohaterem, dobry mecz rozegrał także krytykowany Antoine Griezmann. W doliczonym czasie pewnym uderzeniem z karnego Szczęsnego pokonał Messi.

Emocje nie były tak wielkie, jak się spodziewano, bo zagrać nie mógł pozostający na kwarantannie Ronaldo, a Juventus musiał sobie radzić także bez kontuzjowanych obrońców Giorgio Chielliniego i Matthijsa de Ligta. Największym pechowcem był jednak Alvaro Morata. Trzy razy trafiał do siatki i przy wszystkich golach sędziowie dopatrzyli się spalonego.

Po sobotniej porażce w El Clasico w nowym tygodniu nad Barceloną zaświeciło słońce. Najpierw we wtorek do dymisji podał się krytykowany przez wszystkich prezes Josep Maria Bartomeu. W środę drużyna Ronalda Koemana wygrała pierwsze ze spotkań określanych jako największe hity fazy grupowej.

LIGA MISTRZÓW - 2. KOLEJKA

Grupa E



Krasnodar - Chelsea 0:4 (C. Hudson-Odoi 37, T. Werner 76-z karnego, H. Ziyech 79, C. Pulisić 90)

Sevilla - Rennes 1:0 (L. de Jong 56)

Grupa F

Borussia Dortmund - Zenit 2:0 (J. Sancho 78-z karnego, E. Haaland 90+1)

Club Brugge - Lazio 1:1 (H. Vanaken 42-z karnego - J. Correa 14)

Grupa G

Juventus - Barcelona 0:2 (O. Dembele 14, L. Messi 90+1-z karnego)

Ferencvaros - Dynamo 2:2 (T. Nguen 59, F. Boli 90 - W. Cygankow 28-z karnego, C. de Pena 41)

Grupa H

Basaksehir - Paris Saint-Germain 0:2 (M. Kean 64 i 79)

Manchester United - RB Lipsk 5:0 (M. Greenwood 21, M. Rashford 74, 78 i 90+2, A. Martial 87-z karnego)