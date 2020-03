Kluby Ekstraklasy chcą obniżyć kontrakty

Decyzja władz ligi to efekt spadku dochodów klubów, spowodowanego przez epidemię koronawirusa. Rozgrywki ligowe są obecnie zawieszone.

Według uchwały rady nadzorczej „kluby są uprawione do obniżenia wynagrodzenia piłkarzy o 50 proc., jednak do kwot nie niższych niż 10 tys. zł brutto w przypadku umów o pracę lub umów cywilnoprawnych dla zawodników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do 10 tys. zł netto dla piłkarzy rozliczających się z klubami na podstawie faktury VAT”.

Obniżka ma obowiązywać od 14 marca do minimum pierwszego meczu ligowego po wznowieniu rywalizacji, rozgrywanego jako impreza masowa z udziałem publiczności, ale nie krócej niż do zakończenia sezonu 2019/20 lub 30 czerwca 2020 - w zależności od tego, które z przedstawionych zdarzeń nastąpi później.