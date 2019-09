PKO Ekstraklasa: zwycięstwo beniaminka, gol Jacha w debiucie

Obie drużyny na poziomie ekstraklasy spotykały się po raz pierwszy. Gospodarze wydawali się lepiej przygotowani do zawodów w początkowym fragmencie meczu. Raków spokojnie rozgrywał atak pozycyjny. Pierwsze realne zagrożenie pod bramką rywala częstochowianie stworzyli po wrzutce z rzutu wolnego, strzał Daniela Bartla był jednak zdecydowanie zbyt słaby.

Przez pół godziny rozgrywki, jeśli w ogóle można było mówić o akcjach ofensywnych zakończonych strzałem, to za każdym razem były to uderzenia łatwe do wyłapania dla bramkarzy. Tak było między innymi w 25. minucie, gdy Adam Deja wycelował wprost w Michała Gliwę.

Patrząc w protokół meczowy za najaktywniejszego piłkarza można śmiało uznać Jarosława Jacha. Defensor ekipy Rakowa został ukarany przez sędziego żółtą kartką w 27. minucie, a chwilę później cieszył się z gola, dającego jego drużynie prowadzenie. Jach sprowadzony na zasadzie wypożyczenia z Crystal Palace, wykorzystał dośrodkowanie Petra Schwarza głową kierując piłkę do bramki na 1:0 - relacjonuje Onet.