Polska - Austria 0:0. Niesmak pozostał

Po krytyce – zasłużonej dodajmy – jaka spadła na zespół po porażce ze Słowenią selekcjoner Jerzy Brzęczek zareagował. Zmienił nie tylko personalia, ale i ustawienie. Jego drużyna wróciła do systemu z jednym, wysuniętym napastnikiem – Robertem Lewandowskim. W poprzednich meczach kapitan kadry był zdecydowanie zbyt często zajęty walką w środku pola, rozgrywaniem, a także schodzeniem na skrzydła. Robił to wszystko, co powodowało, że nie było go tam, gdzie jego gra przynosi najwięcej korzyści – pod bramką rywali. Tym razem Krzysztof Piątek trafił na ławkę rezerwowych, na papierze obok Lewandowskiego ustawiony został Dawid Kownacki, ale w praktyce biegał on po skrzydle.

To właśnie zawodnik Fortuny Dusseldrof był nową twarzą w zespole w porównaniu z jedenastką z Lublany, a kolejną Krystian Bielik, który zajął miejsce obok Grzegorza Krychowiaka w środku pomocy. Jeśli można mówić o jakichkolwiek pozytywach tego dwumeczu, to trzeba powiedzieć, że Bielik jest wygranym tego zgrupowania. Najpierw dał bardzo dobrą zmianę w Lublanie, następnie wskoczył do wyjściowego składu i radził sobie dobrze. Więcej wnosił w grę ofensywną i w konstruowanie akcji niż Mateusz Klich, a i w defensywie spisywał się bez zrzutów i wykonywał nakreślone zadania. Wygląda na to, że niezależnie od wyników, Bielik miejsce w podstawowej jedenastce na październikowe mecze zachowa. Ostatnią zmianą w składzie był powrót Kamila Glika, który mecz ze Słowenią opuścił z powodu urazu.