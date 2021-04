93. gala rozdania Oscarów w Los Angeles

"Judas and the Black Messiah"

Najlepszy film międzynarodowy:

"Na rauszu"

"Better Days"

"Kolektyw"

"The Man Who Sold His Skin"

"Aida"



Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:

"Colette"

"A Concerto Is a Conversation"

"Do Not Split"

"Hunger Ward"

"Piosenka dla Latashy"



Najlepszy film dokumentalny:

"Kolektyw"

"Crip Camp"

"Agent kret"

"Czego nauczyła mnie ośmiornica"

"Time"



Najlepsze zdjęcia:

Sean Bobbitt ("Judas and the Black Messiah")

Erik Messerschmidt ("Mank")

Dariusz Wolski ("Nowiny ze świata")

Joshua James Richards ("Nomadland")

Phedon Papamichael ("Proces Siódemki z Chicago")



Najlepszy montaż:

"Ojciec"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces Siódemki z Chicago"



Najlepsza scenografia:

"Ojciec"

"Ma Rainey: Matka bluesa"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Tenet"



Najlepsze kostiumy:

"Emma"

"Ma Rainey: Matka bluesa"

"Mank"

"Mulan"

"Pinokio"



Najlepsza piosenka:

"Fight For You" ("Judas and the Black Messiah")

"Hear My Voice" ("Proces Siódemki z Chicago")

"Husavik" ("Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga")

"lo Si (Seen)" ("Życie przed sobą")

"Speak Now" ("Pewnej nocy w Miami...")





Najlepsze efekty specjalne:

"Love and Monsters"

"Niebo o północy"

"Mulan"

"Jedyny i niepowtarzalny Ivan"

"Tenet"



Najlepsza charakteryzacja:

"Emma"

"Elegia dla bidoków"

"Ma Rainey: Matka bluesa"

"Mank"

"Pinokio"



Najlepszy dźwięk:

"Misja Greyhound"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Soul"

"Sound of Metal"



Najlepszy film krótkometrażowy:

"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"Białe oko"



Najlepszy krótkometrażowy film animowany:

"Burrow"

"Genius Loci"

"Jakby coś, kocham was"

"Opera"

"Yes People"