Duda vs. Trzaskowski. Wyrok za "milion osób straciło pracę" Marek Domagalski

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew sztabu wyborczego Andrzeja Dudy przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu za jego wyborcą wypowiedź sugerującą, że w ostatnim czasie milion osób mogło stracić zatrudnienie zwiększając liczbę bezrobotnych. Sędzia Anna Tryluk - Krajewska powiedziała w uzasadnieniu, że jedyne sensowne rozumienie wypowiedzi kontrkandydata Dudy prowadzi do wniosku, że mówił on o obecnym stanie bezrobocia w Polsce i dlatego jest prawdziwa. Ponadto Trzaskowski kilka dni później na kolejnym wiecu sprecyzował swoją krytykę, że odnosi się ona do aktualnego stanu bezrobocia, a nie jak twierdzi Andrzej Duda liczby osób tracących pracę w czasie epidemii. Wyrok nie jest prawomocny.