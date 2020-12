Naukowcy i lekarze apelują do rządu: zmieńmy strategię walki z COVID-19 Fotorzepa/ Jerzy Dudek

"Apelujemy do rządu oraz do premiera Morawieckiego i ministra Niedzielskiego osobiście, o rozważenie zmiany strategii anty-Covid. Obecna bazuje na założeniu maksymalnego ograniczania szerzenia się wirusa po to, żeby nie zabijał on osób szczególnie narażonych. Efektem są szerokie restrykcje epidemiczne, zamykanie wielu dziedzin gospodarki i szkół, a w skrajnej sytuacji także powszechna, narodowa kwarantanna" - piszą w specjalnej petycji lekarze i naukowcy.