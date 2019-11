Biblia pomocna gospodarce

Obok zapowiedzi i obietnic dostaliśmy w ostatnich dniach także porcję faktów. Rząd przyjął i przesłał do Sejmu np. ustawę zwiększającą akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe. I to aż o 10 proc.! Tak wielkiej podwyżki wcześniej w ogóle nie zakładano! Dla branż alkoholowej i tytoniowej to jak cios obuchem.

To nie koniec. Pojawił się też poselski projekt ustawy dotyczący Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SWON). Fundusz ten powstał po pamiętnych protestach rodzin osób niepełnosprawnych w Sejmie. I miał im pomóc w ciężkim losie. Teraz posłowie chcą go wykorzystać jako źródło wypłat... 13. emerytury! Tak, tej samej, zapowiedzianej w trakcie kampanii wyborczej! Czyli pieniądze zamiast do niepełnosprawnych pójdą na finansowanie kiełbasy wyborczej. Autorzy pomysłu twierdzą przy tym, że będzie to tylko pożyczka. Ale skoro środki zgromadzone w funduszu zostaną pożyczone, to nie będzie można ich wykorzystać na co innego! Czyli na pomoc niepełnosprawnym, na który to cel zostały zebrane. Jak można polegać na słowie tych, którzy nie mają skrupułów wobec najsłabszych obywateli?