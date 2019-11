Luksemburg pilnuje zasad, do których sami się zobowiązaliśmy - komentuje Wojciech Tumidalski

Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny, które zadały Luksemburgowi pytania prejudycjalne o status KRS i nowych izb SN dostały odpowiedź, której się chyba spodziewały. Decyzje zostawiono jednak sądom krajowym: to SN i NSA będą oceniać legalność i niezależność Rady oraz nowych izb SN. I chyba można z grubsza przewidzieć, co zrobią: będą pomijać Izbę Dyscyplinarną przy sprawach przenoszenia sędziów w stan spoczynku. Czy także sprawy dyscyplinarne nie będą już do niej trafiać? A co z drugą nową izbą SN: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która właśnie ocenia ważność wyborów? A co z wyrokami już wydanymi? Ocenią to sądy krajowe, ale patrząc na to, co TSUE uznał w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, która uczestniczy w powołaniu wszystkich sędziów, nie wygląda to dobrze i wykonanie wyroku Luksemburga będzie wywoływać wielkie perturbacje i może wywrócić sporą część sądownictwa. Ciekawe zresztą, czy tylko polskiego. Zakwestionowanie upolitycznionych mechanizmów mianowania sędziów może przecież wywrócić także model sądownictwa w Hiszpanii (na który Polska tak chętnie się powoływała), ale też w Niemczech, Francji czy Holandii.