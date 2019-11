Tomasz Pietryga o exposé Mateusza Morawieckiego: Świeżo i przewidywalnie

Exposé tylko w kilku fragmentach było zaskakujące i świeże. Premier mówił bowiem o kontynuowaniu polityki prorodzinnej, programach społecznych, uszczelnieniu podatków, cudzie gospodarczym, mocarstwowych inwestycjach, a do tej retoryki zdążył już nas przyzwyczaić. Dużo było też ogólników o konieczności tworzenia pakietów deregulacyjnych, o stabilnym prawie, wsparciu biznesu, ograniczeniu biurokracji i cyfryzacji. To zestaw obowiązkowy exposé każdego premiera od 20 lat.

Elementów świeżych było kilka. Pierwszy to zapewnienie konstytucyjnej ochrony środków emerytalnych gromadzonych w PPK i IKE. Ma być to remedium na deficyt zaufania obywateli do państwa, którzy – po demontażu OFE i zagarnięciu pieniędzy przez ZUS – podchodzą do kolejnych inicjatyw oszczędzania na emeryturę z rezerwą. Jego siła polega też na tym, że opozycja może poprzeć tę inicjatywę, bo odpowiada ona szerokim oczekiwaniom społecznym. W efekcie zgromadzenie 307 głosów potrzebnych do zmiany konstytucji może być realne.