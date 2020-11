Tomasz Pietryga: Nie jesteśmy samotną wyspą - o relacjach polsko-amerykańskich po zwycięstwie Bidena

Relacje polsko-amerykańskie, choć mają silne polityczne i historyczne fundamenty, opierają się na pragmatyzmie. Bez względu na to, kto jest gospodarzem Białego Domu, podejście to wydaje się niezmienne. Współpraca wojskowa, dostawy broni, gazu, planowany zakup technologii jądrowej – te miliardy dolarów płynące za ocean, mocno cementują relacje.

Jest jednak też bieżąca polityka. Polsce zarzuca się łamanie praworządności, dyskryminowanie osób LGBT czy ograniczanie wolności mediów – co trafia w USA na podatny grunt. Może to mieć negatywny wpływ na bieżące relacje polityczne ze Stanami. Polska nie jest dla USA centrum świata. Obraz naszego kraju opiera się na kliszach, krótkich medialnych przekazach, bez szczegółowej analizy i niuansowania. Jeżeli Andrzej Duda w kampanii wyborczej instrumentalnie wykorzystuje sprawę LGBT, aby zdobyć poparcie – to właśnie taki przekaz trafia za ocean. I chociaż w Polsce osoby LGBT nie są wykluczone ze społeczeństwa i bite na ulicach, taki stereotyp dociera do Stanów.